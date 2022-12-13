Глава украинской Нацполиции Игорь Клименко в интервью «РБК-Украина» назвал жителей ДНР и ЛНР главной проблемой Киева.

Он отметил, что дети, родившиеся в 2014—2015 годах, когда начался конфликт в Донбассе, уже пошли во второй класс.

Клименко назвал ДНР и ЛНР большими территориями, на которых уже 8,5 лет «не слышали украинскую речь».

«Поэтому главная проблема — это люди», — заявил украинский чиновник. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее в Кремле заявили, что предтечей начала спецоперации стало игнорирование западными государствами озабоченностей России по поводу выполнения Минских соглашений по Украине.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Запад намерен отомстить России за то, что Москва терпела его безразличие к саботажу Минских соглашений со стороны Украины.

30 сентября президент России, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.