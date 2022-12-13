Пушилин рассказал о попытках ВСУ проводить контратаки на Краснолиманском направлении

Украинские военные контратакуют на Краснолиманском направлении, из-за чего российским войскам не всегда удаётся продвинуться вперёд, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Что касается Краснолиманского направления... противник пытается контратаковать, но наши подразделения сейчас удерживают все позиции, не всегда удаётся продвинуться вперёд», — заявил он в интервью РИА Новости.

По словам Пушилина, ситуация на Краснолиманском направлении остаётся сложной.

Также Пушилин рассказал о продвижении российских войск на Угледарском и Марьинском направлениях.

По оценкам Минобороны России, войска ведут успешные наступательные действия в районе Артёмовска.

Украинский президент Владимир Зеленский признал, что Артёмовск и Соледар являются для ВСУ наиболее болезненными участками фронта.