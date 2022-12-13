Пушилин рассказал о попытках ВСУ проводить контратаки на Краснолиманском направлении
«Что касается Краснолиманского направления... противник пытается контратаковать, но наши подразделения сейчас удерживают все позиции, не всегда удаётся продвинуться вперёд», — заявил он в интервью РИА Новости.
По словам Пушилина, ситуация на Краснолиманском направлении остаётся сложной.
Также Пушилин рассказал о продвижении российских войск на Угледарском и Марьинском направлениях.
По оценкам Минобороны России, войска ведут успешные наступательные действия в районе Артёмовска.
Украинский президент Владимир Зеленский признал, что Артёмовск и Соледар являются для ВСУ наиболее болезненными участками фронта.