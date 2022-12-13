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Пушилин рассказал о продвижении российских войск на Угледарском и Марьинском направлениях

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Обстановка на фронте сложная, но российские военные продвигаются на Угледарском, Марьинском и других направлениях, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Обстановка на линии фронта остаётся сложной. Но, тем не менее, наши подразделения продолжают продвигаться вперёд. Если мы говорим об Угледарском направлении, то противник не оставляет попыток контратаковать, но… наши подразделения отбивают атаки и продвигаются вперёд», — заявил он в интервью РИА Новости.

По словам Пушилина, на Марьинском направлении постоянно идут бои.

«Но, тем не менее, наши подразделения эти контратаки отбивают и продолжают метр за метром продвигаться уже непосредственно в сам населённый пункт Марьинка», — заключил он.

По оценкам Минобороны России, войска ведут успешные наступательные действия в районе Артёмовска.

Украинский президент Владимир Зеленский признал, что Артёмовск и Соледар являются для ВСУ наиболее болезненными участками фронта.

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