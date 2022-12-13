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Пушилин заявил, что более 50% территории ДНР освобождено от украинских военных

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Более 50% территории ДНР освобождено от украинских военных, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Освобождено территорий Донецкой Народной Республики... немногим более 50%», — заявил он в интервью РИА Новости.

По словам Пушилина, российские военные «делают всё возможное», чтобы «освободить всю территорию ДНР в конституционных границах».

По оценкам Минобороны России, войска ведут успешные наступательные действия в районе Артёмовска.

Украинский президент Владимир Зеленский признал, что Артёмовск и Соледар являются для ВСУ наиболее болезненными участками фронта.

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