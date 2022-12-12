Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) расстреляли 20 человек в Херсонской области за содействие властям России летом и осенью этого года, среди убитых — мирные граждане и бывшие работники правоохранительных органов, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур. По его словам, это произошло в Бериславе — на подконтрольной Киеву правобережной части области.

«По информации от наших источников в СБУ, на территории Бериславского машиностроительного завода сотрудниками СБУ были расстреляны 20 человек из числа сотрудничавших с Россией летом — осенью этого года мирных граждан и бывших работников правоохранительных органов Берислава из числа местного населения», — сказал он агентству.

По словам силовика, расстрелянных обвинили в «связях с Москвой».

Как утверждает собеседник, сейчас в СБУ готовят постановочную съёмку извлечения тел, чтобы в дальнейшем обвинить в расстреле людей российскую сторону.

В Кремле ранее отмечали, что США и другие страны Запада продолжают обвинять Россию и игнорировать преступления киевского режима, в том числе против людей, которые живут на территориях, уже ставших российскими.

Глава СК России ранее поручил возбудить дело по фактам пыток и убийств мирных жителей Купянска.

Это случилось после того, как бывший командир террористической организации «Азов»* опубликовал в соцсетях видео с телами убитых мирных жителей со связанными руками.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.