Узнать больше

РИА Новости: СБУ расстреляла 20 человек в Бериславе и намерена обвинить в этом Россию

Короткая ссылка
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) расстреляли 20 человек в Херсонской области за содействие властям России летом и осенью этого года, среди убитых — мирные граждане и бывшие работники правоохранительных органов, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур. По его словам, это произошло в Бериславе — на подконтрольной Киеву правобережной части области.
РИА Новости: СБУ расстреляла 20 человек в Бериславе и намерена обвинить в этом Россию
  • globallookpress.com

«По информации от наших источников в СБУ, на территории Бериславского машиностроительного завода сотрудниками СБУ были расстреляны 20 человек из числа сотрудничавших с Россией летом — осенью этого года мирных граждан и бывших работников правоохранительных органов Берислава из числа местного населения», — сказал он агентству.

По словам силовика, расстрелянных обвинили в «связях с Москвой».

Как утверждает собеседник, сейчас в СБУ готовят постановочную съёмку извлечения тел, чтобы в дальнейшем обвинить в расстреле людей российскую сторону.

В Кремле ранее отмечали, что США и другие страны Запада продолжают обвинять Россию и игнорировать преступления киевского режима, в том числе против людей, которые живут на территориях, уже ставших российскими.

Глава СК России ранее поручил возбудить дело по фактам пыток и убийств мирных жителей Купянска.

Это случилось после того, как бывший командир террористической организации «Азов»* опубликовал в соцсетях видео с телами убитых мирных жителей со связанными руками.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить