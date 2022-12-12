Командир спецназа «Ахмат» прокомментировал слова Папы Римского о «жестокости чеченцев»

Помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Апты Алаудинов в интервью военкору RT Arabic Саргону Хадае прокомментировал слова Папы Римского Франциска, назвавшего чеченцев и бурятов «самой жестокой частью российских войск на Украине».

«Ну, на самом деле, скажем, тот же Запад, тот же Папа Римский, по сути своей, они давно сошли с той тропы, которая ведёт к Богу», — сказал он.

Он рассказал, что чеченские военные «исходят только из позиции чётко своей веры в Бога».

«Бог нам запрещает убивать тех людей, которые сдались на нашу милость... Кроме этого, у нас есть свой чеченский этический кодекс, который очень чётко нам запрещает делать что бы то ни было в отношении тех людей, которые к нам попали в плен. И естественно, мы к ним относимся гуманно», — заявил Алаудинов.

Также он считает, что «Папа Римский, по сути своей, заблудившийся человек, который сегодня может дать разрешение на то, чтобы мужчина женился на мужчине, который сказал, что ЛГБТ-любовь является благой, что она позволена Богом».

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что высказывания Папы Римского Франциска о чеченцах и бурятах, которые он сделал в интервью западным СМИ, являются запредельным извращением истины.

Посол России в Ватикане Александр Авдеев сообщил, что выразил решительный протест руководству дипломатической службы Ватикана в связи с высказываниями Папы Римского Франциска о чеченцах и бурятах.