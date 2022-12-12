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В ЛНР сообщили о гибели около 2 тысяч жителей в Северодонецкой агломерации из-за ВСУ

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Советник главы ЛНР, руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти Анна Сорока заявила, что в Северодонецкой агломерации около 2 тыс. жителей погибли с февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ.
В ЛНР сообщили о гибели около 2 тысяч жителей в Северодонецкой агломерации из-за ВСУ
  • РИА Новости

Об этом она заявила в ходе брифинга в Луганске. Её слова приводит ТАСС.

«В агломерации города Северодонецка — город Рубежное, город Лисичанск, город Кременная — по нашим данным, погибли около 2 тыс. гражданского населения», — сказала Сорока.

Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что три мирных жителя пострадали при обстреле Старобельска Луганской Народной Республики из РСЗО HIMARS.

До этого офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что число погибших из-за обстрела Алчевска со стороны ВСУ возросло до девяти.

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