Марочко: число погибших из-за обстрела Алчевска со стороны боевиков ВСУ возросло до девяти

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Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что число погибших из-за обстрела Алчевска со стороны боевиков ВСУ возросло до девяти.
Марочко: число погибших из-за обстрела Алчевска со стороны боевиков ВСУ возросло до девяти
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, об этом он написал в своём Telegram.

«По состоянию на 11:00 мск количество жертв среди гражданского населения в результате обстрела Алчевска возросло до девяти человек. Поисково-спасательные работы продолжаются», — отметил Марочко.

Ранним утром 5 декабря украинские вооружённые формирования нанесли удар по Алчевску реактивной системой залпового огня HIMARS, выпустив по городу шесть ракет. Как сообщил глава городской администрации, в результате обстрела погибли по меньшей мере три человека, ещё 15 пострадали, из них пятеро находятся в тяжёлом состоянии.

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