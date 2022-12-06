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В ЛНР заявили о ранении трёх мирных жителей при обстреле Старобельска из HIMARS

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Три мирных жителя пострадали при обстреле Старобельска Луганской Народной Республики из РСЗО HIMARS, сообщает представительство ЛНР в СЦКК.
В ЛНР заявили о ранении трёх мирных жителей при обстреле Старобельска из HIMARS
  • РИА Новости

«В результате обстрела населённого пункта Старобельск с применением американской РСЗО M142 HIMARS (противником выпущено две ракеты типа M31 GMLRS) ранены три сотрудника МУП «Старобельский элеватор», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Также сообщается о повреждениях складских помещений и весовых предприятий.

Ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что число погибших из-за обстрела Алчевска со стороны боевиков ВСУ возросло до девяти.

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