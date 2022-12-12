Министр энергетики Казахстана: вопрос газового союза с Россией и Узбекистаном не обсуждался
- РИА Новости
«На самом деле вопрос строительства газового союза не обсуждался», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, «все обсуждения шли в формате двустороннего сотрудничества» между странами.
Акчулаков добавил, что в трёхстороннем формате этот союз не обсуждался.
«Мы обсуждаем технические возможности наших систем — газотранспортных и т. д.», — добавил министр.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в идее создать газовый союз России, Казахстана и Узбекистана нет никакой геополитической игры.
Reuters со ссылкой на министра энергетики и вице-премьера Узбекистана Журабека Мирзамахмудова сообщило, что страна отказалась от инициативы тройственного газового союза с Россией и Казахстаном.