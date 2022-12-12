Министр энергетики Казахстана: вопрос газового союза с Россией и Узбекистаном не обсуждался

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил, что вопрос газового союза с Россией и Узбекистаном в трёхстороннем формате не обсуждался.

«На самом деле вопрос строительства газового союза не обсуждался», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, «все обсуждения шли в формате двустороннего сотрудничества» между странами.

Акчулаков добавил, что в трёхстороннем формате этот союз не обсуждался.

«Мы обсуждаем технические возможности наших систем — газотранспортных и т. д.», — добавил министр.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в идее создать газовый союз России, Казахстана и Узбекистана нет никакой геополитической игры.

Reuters со ссылкой на министра энергетики и вице-премьера Узбекистана Журабека Мирзамахмудова сообщило, что страна отказалась от инициативы тройственного газового союза с Россией и Казахстаном.