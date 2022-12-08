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Reuters: Узбекистан отказался от инициативы газового союза с Россией и Казахстаном

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Узбекистан отказался от инициативы тройственного газового союза с Россией и Казахстаном, пишет Reuters со ссылкой на министра энергетики и вице-премьера страны Журабека Мирзамахмудова.
Reuters: Узбекистан отказался от инициативы газового союза с Россией и Казахстаном
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«Даже если с Россией будет заключено газовое соглашение, это не означает союз», — подчеркнул он.

По вице-премьера, шли переговоры о поставках газа из России по трубопроводу через Казахстан, но это будет «технический контракт», а не союз.

Мирзамахмудов также заявил, что Ташкент не станет соглашаться на политические условия для получения природных ресурсов.

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев ранее обсудили создание тройственного газового союза с Узбекистаном.

Газовый союз позволит расширить направления экспорта, отмечал российский вице-премьер Александр Новак.

Кроме того, в октябре Владимир Путин обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом вопрос создания в Турции газового хаба для Европы.

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