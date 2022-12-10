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Лавров: геополитической игры в идее газового союза России, Казахстана и Узбекистана нет

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Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью казахстанскому телеканалу «Хабар 24» заявил, что в идее создать газовый союз России, Казахстана и Узбекистана нет никакой геополитической игры.
Лавров: геополитической игры в идее газового союза России, Казахстана и Узбекистана нет
  • РИА Новости

«Аналитики, особенно на Западе, немедленно стали говорить, что это некая политическая или геополитическая игра. Никакой игры здесь нет», — сказал он.

Лавров также отметил, что накануне читал сообщение о том, что в Узбекистане наступил «резкий дефицит электроэнергии».

По его словам, это конкретный пример, когда необходимо использовать преимущества государств для решения вопросов в интересах граждан «без всякой политизации».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на министра энергетики и вице-премьера Узбекистана Журабека Мирзамахмудова сообщило, что страна отказалась от инициативы тройственного газового союза с Россией и Казахстаном.

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