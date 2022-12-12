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Офицер НМ ЛНР Марочко: большое число украинских медиков прибыло в район Артёмовска

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Врачи из западных регионов Украины приехали в зону проведения спецоперации к подразделениям ВСУ, которые несут большие потери среди личного состава.
Офицер НМ ЛНР Марочко: большое число украинских медиков прибыло в район Артёмовска
  • РИА Новости

Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки республики. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, много украинских врачей прибыло в район населённых пунктов Константиновка, Часов Яр и Артёмовск.

Марочко добавил, что переброска врачей — вынужденная мера в связи с огромными потерями ВСУ.

9 декабря он сообщил, что иностранные наёмники стали отказываться ехать в Артёмовск из-за сложной обстановки на данном участке фронта в Донбассе, но украинское командование заманивает их обманом.

В интервью Newsweek основатель американской ЧВК «Моцарт» Эндрю Мильбурн подтвердил, что украинская армия несёт большие потери, в частности это касается Артёмовского направления.

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