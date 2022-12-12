Офицер НМ ЛНР Марочко: большое число украинских медиков прибыло в район Артёмовска
- РИА Новости
Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки республики. Его слова приводит РИА Новости.
По его словам, много украинских врачей прибыло в район населённых пунктов Константиновка, Часов Яр и Артёмовск.
Марочко добавил, что переброска врачей — вынужденная мера в связи с огромными потерями ВСУ.
9 декабря он сообщил, что иностранные наёмники стали отказываться ехать в Артёмовск из-за сложной обстановки на данном участке фронта в Донбассе, но украинское командование заманивает их обманом.
В интервью Newsweek основатель американской ЧВК «Моцарт» Эндрю Мильбурн подтвердил, что украинская армия несёт большие потери, в частности это касается Артёмовского направления.