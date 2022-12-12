Врачи из западных регионов Украины приехали в зону проведения спецоперации к подразделениям ВСУ, которые несут большие потери среди личного состава.

Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки республики. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, много украинских врачей прибыло в район населённых пунктов Константиновка, Часов Яр и Артёмовск.

Марочко добавил, что переброска врачей — вынужденная мера в связи с огромными потерями ВСУ.

9 декабря он сообщил, что иностранные наёмники стали отказываться ехать в Артёмовск из-за сложной обстановки на данном участке фронта в Донбассе, но украинское командование заманивает их обманом.

В интервью Newsweek основатель американской ЧВК «Моцарт» Эндрю Мильбурн подтвердил, что украинская армия несёт большие потери, в частности это касается Артёмовского направления.