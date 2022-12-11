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В Минобороны Белоруссии заявили о напряжённой ситуации на границе с Украиной

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Начальник Генерального штаба Вооружённых сил — первый заместитель министра обороны Белоруссии Виктор Гулевич заявил в интервью телеканалу СТВ о напряжённой ситуации на границе с Украиной.
В Минобороны Белоруссии заявили о напряжённой ситуации на границе с Украиной
  • РИА Новости

«Мы уделяем внимание каждому из рубежей нашей родины, это северо-западное, западное направление и южное. Естественно, что наибольшую тревогу вызывают наши южные рубежи, граница с Украиной», — цитирует его ТАСС.

По его словам, Киев принял «беспрецедентные меры, чтобы разорвать то, что страны связывало, по живому провести линию [разграничения]».

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Минск фиксирует высокую интенсивность полётов разведывательной авиации Соединённых Штатов и их союзников у белорусских границ.

По словам министра внутренних дел Белоруссии Ивана Кубракова, в 14 районах республики вблизи границы с Украиной были усилены меры безопасности.

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