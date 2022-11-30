В МО Белоруссии заявили о высокой интенсивности полётов разведавиации США у своих границ

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Минск фиксирует высокую интенсивность полётов разведывательной авиации Соединённых Штатов и их союзников у белорусских границ.

«Ведётся разведка. Отмечается высокая интенсивность полётов разведывательной авиации США и их союзников, в том числе у границ Белоруссии, с задействованием всего имеющегося арсенала», — сказал Хренин в интервью «СБ. Беларусь сегодня».

Он уточнил, что речь идёт в том числе о самолётах тактической авиации и беспилотниках.

Согласно данным, приведённым Хрениным, в 2022 году интенсивность ведения разведки у границ Белоруссии выросла до 65—70 самолёто-вылетов. В 2021 году она составляла 30 вылетов.

2 ноября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что наращивание группировки НАТО на восточном фланге ставит под удар российских союзников, прежде всего Белоруссию.