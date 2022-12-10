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СБУ начала проводить контрразведывательные действия в храмах канонической УПЦ в Харькове

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Служба безопасности Украины (СБУ) начала проводить «контрразведывательные меры безопасности» на объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
СБУ начала проводить контрразведывательные действия в храмах канонической УПЦ в Харькове
  • © СБУ

Отмечается, что мероприятия проводятся по 14 адресам.

«Осматривают помещения, ищут людей, которые, возможно, причастны к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины», — говорится в сообщении украинского издания «Общественное» со ссылкой на представителей СБУ.

2 декабря украинский президент Владимир Зеленский заявил, что правительство Украины запретит деятельность религиозных организаций, которые, по мнению Киева, аффилированы с Россией.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что украинские власти открыто стали врагами Христа и православной веры.

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