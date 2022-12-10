СБУ начала проводить контрразведывательные действия в храмах канонической УПЦ в Харькове

Служба безопасности Украины (СБУ) начала проводить «контрразведывательные меры безопасности» на объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Отмечается, что мероприятия проводятся по 14 адресам.

«Осматривают помещения, ищут людей, которые, возможно, причастны к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины», — говорится в сообщении украинского издания «Общественное» со ссылкой на представителей СБУ.

2 декабря украинский президент Владимир Зеленский заявил, что правительство Украины запретит деятельность религиозных организаций, которые, по мнению Киева, аффилированы с Россией.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что украинские власти открыто стали врагами Христа и православной веры.