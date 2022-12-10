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Delfi: в Латвии полиция задержала мужчину за установку российских телеканалов

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В Риге полиция задержала мужчину по подозрению в установке «нелегального телевидения» в домах. Об этом пишет Delfi со ссылкой на правоохранительные органы.
Delfi: в Латвии полиция задержала мужчину за установку российских телеканалов
  • Gettyimages.ru

В материале отмечается, что в конце ноября полицейские задержали мужчину по подозрению в нелицензированной ретрансляции нелегального телевидения.

У задержанного и его клиентов были обнаружены оборудование для настройки ТВ-сигнала, карты кодов доступа «Триколор», ТВ-приёмники, компьютерная техника и телефоны, а также платёжные карты и документы бухгалтерского учёта.

Кроме того, у подозреваемого обнаружено и изъято около 200 г амфетамина и один кг марихуаны.

Возбуждено уголовное дело.

В июне в Латвии запретили трансляцию всех российских телеканалов.

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