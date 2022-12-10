В российском МИД заявили, что Запад призывает Грузию открыть второй фронт против России

Директор четвёртого департамента стран СНГ российского МИД Денис Гончар заявил, что некоторые западные страны, а также украинские власти провокационно призывают Грузию открыть второй фронт против России.

Об этом он сказал в интервью ТАСС.

Гончар отметил возрастающую востребованность Женевских дискуссий по странам Закавказья в условиях меняющейся обстановки в мире.

«Императивность регулярных контактов официальных представителей Тбилиси, Сухума и Цхинвала становится очевидной на фоне звучащих из Киева и отдельных западных столиц провокационных призывов к властям Грузии открыть «второй фронт» против России в Абхазии и Южной Осетии», — подчеркнул дипломат.

Ранее грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что власти Грузии не намерены оказывать военную помощь Украине.

Он также отмечал, что представители оппозиции занимаются набором и отправкой грузинских граждан в качестве наёмников в зону боевых действий на Украину.