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В российском МИД заявили, что Запад призывает Грузию открыть второй фронт против России

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Директор четвёртого департамента стран СНГ российского МИД Денис Гончар заявил, что некоторые западные страны, а также украинские власти провокационно призывают Грузию открыть второй фронт против России.

Об этом он сказал в интервью ТАСС.

Гончар отметил возрастающую востребованность Женевских дискуссий по странам Закавказья в условиях меняющейся обстановки в мире. 

«Императивность регулярных контактов официальных представителей Тбилиси, Сухума и Цхинвала становится очевидной на фоне звучащих из Киева и отдельных западных столиц провокационных призывов к властям Грузии открыть «второй фронт» против России в Абхазии и Южной Осетии», — подчеркнул дипломат.

Ранее грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что власти Грузии не намерены оказывать военную помощь Украине.

Он также отмечал, что представители оппозиции занимаются набором и отправкой грузинских граждан в качестве наёмников в зону боевых действий на Украину.

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