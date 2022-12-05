Премьер Грузии Гарибашвили: оппозиция занимается отправкой грузинских наёмников на Украину
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Об этом, как пишет ТАСС, Гарибашвили сообщил на заседании правительства.
«К сожалению, представители (оппозиции. — RT) забирают на Украину наших сограждан», — сказал грузинский премьер.
В октябре участник николаевского подполья сообщил РИА Новости, что в украинский город Николаев массово прибывают наёмники из Франции и Грузии.
СК России сообщил, что расследует участие иностранных наёмников из Франции и Грузии на стороне Украины.