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Премьер Грузии Гарибашвили: оппозиция занимается отправкой грузинских наёмников на Украину

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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что представители оппозиции занимаются набором и отправкой грузинских граждан в качестве наёмников в зону боевых действий на Украину.
Премьер Грузии Гарибашвили: оппозиция занимается отправкой грузинских наёмников на Украину
  • Gettyimages.ru

Об этом, как пишет ТАСС, Гарибашвили сообщил на заседании правительства.

«К сожалению, представители (оппозиции. — RT) забирают на Украину наших сограждан», — сказал грузинский премьер.

В октябре участник николаевского подполья сообщил РИА Новости, что в украинский город Николаев массово прибывают наёмники из Франции и Грузии.

СК России сообщил, что расследует участие иностранных наёмников из Франции и Грузии на стороне Украины.

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