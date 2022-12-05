Премьер Грузии Гарибашвили: оппозиция занимается отправкой грузинских наёмников на Украину

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что представители оппозиции занимаются набором и отправкой грузинских граждан в качестве наёмников в зону боевых действий на Украину.

Об этом, как пишет ТАСС, Гарибашвили сообщил на заседании правительства.

«К сожалению, представители (оппозиции. — RT) забирают на Украину наших сограждан», — сказал грузинский премьер.

В октябре участник николаевского подполья сообщил РИА Новости, что в украинский город Николаев массово прибывают наёмники из Франции и Грузии.

СК России сообщил, что расследует участие иностранных наёмников из Франции и Грузии на стороне Украины.