Следователи начнут расследование по факту участия французских и грузинских наёмников в боевых действиях на стороне Украины, сообщили в Следственном комитете России.

Об этом ведомство сообщило в Telegram.

Ранее участник николаевского подполья сообщил РИА Новости, что в украинский город Николаев массово прибывают наёмники из Франции и Грузии.

Наёмников видели у морского порта Ника-Тера и в районе Черноморского судостроительного завода, добавил он.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко 17 октября заявил, что союзные силы уничтожили иностранных наёмников при попытке прорыва под Сватовом и Кременной.