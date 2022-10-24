СК России расследует участие иностранных наёмников из Франции и Грузии на стороне Украины
- РИА Новости
Об этом ведомство сообщило в Telegram.
Ранее участник николаевского подполья сообщил РИА Новости, что в украинский город Николаев массово прибывают наёмники из Франции и Грузии.
Наёмников видели у морского порта Ника-Тера и в районе Черноморского судостроительного завода, добавил он.
Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко 17 октября заявил, что союзные силы уничтожили иностранных наёмников при попытке прорыва под Сватовом и Кременной.