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Марочко заявил об уничтожении иностранных наёмников под Сватовом

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Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что союзные силы уничтожили иностранных наёмников при попытке прорыва под Сватовом и Кременной.
Марочко заявил об уничтожении иностранных наёмников под Сватовом
  • РИА Новости

Как отметил ТАСС Марочко, попытка прорыва ВСУ линии обороны в районе населённых пунктов Кременная и Сватово 16 октября «обернулась для них катастрофическими потерями как в личном составе, так и в вооружении и технике».

«Сразу хочу отметить, что было ликвидировано большое количество иностранных наёмников, поскольку сейчас в штурмовых подразделениях большую часть личного состава составляют иностранцы», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Союзные силы отразили попытку массированного наступления украинских военных на города Сватово и Кременная в Луганской Народной Республике.

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