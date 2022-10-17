Марочко заявил об уничтожении иностранных наёмников под Сватовом

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что союзные силы уничтожили иностранных наёмников при попытке прорыва под Сватовом и Кременной.

Как отметил ТАСС Марочко, попытка прорыва ВСУ линии обороны в районе населённых пунктов Кременная и Сватово 16 октября «обернулась для них катастрофическими потерями как в личном составе, так и в вооружении и технике».

«Сразу хочу отметить, что было ликвидировано большое количество иностранных наёмников, поскольку сейчас в штурмовых подразделениях большую часть личного состава составляют иностранцы», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Союзные силы отразили попытку массированного наступления украинских военных на города Сватово и Кременная в Луганской Народной Республике.