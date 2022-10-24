РИА Новости: в Николаев массово прибывают наёмники из Франции и Грузии

В украинский город Николаев массово прибывают наёмники из Франции и Грузии, сообщил РИА Новости участник николаевского подполья.

«Заехала куча французов, скитаются по портам и заброшенным заводам, видимо, ждут, пока их расселят по частным домам или квартирам», — сказал собеседник агентства.

Наёмников видели у морского порта Ника-Тера и в районе Черноморского судостроительного завода, добавил он.

«Ещё недавно заехала куча грузин, начальник грузин ездит на Nissan X-Trail с военными номерами», — сообщил собеседник.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко 17 октября заявил, что союзные силы уничтожили иностранных наёмников при попытке прорыва под Сватовом и Кременной.