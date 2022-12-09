СК Белоруссии начал заочное следствие против руководства NEXTA
- © Следственный комитет Республики Беларусь
«Следственным комитетом начат процесс специального производства в отношении руководителей террористической организации NEXTA», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что решение согласовано с генеральным прокурором страны.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет Белоруссии начал спецпроизводство против членов центра «Весна» и редакции группы Telegram-каналов NEXTA.