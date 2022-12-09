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СК Белоруссии начал заочное следствие против руководства NEXTA

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СК Белоруссии сообщил о начале спецпроизводства с целью заочного суда в отношении руководителей редакции группы Telegram-каналов NEXTA.
СК Белоруссии начал заочное следствие против руководства NEXTA
  • © Следственный комитет Республики Беларусь

«Следственным комитетом начат процесс специального производства в отношении руководителей террористической организации NEXTA», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что решение согласовано с генеральным прокурором страны.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет Белоруссии начал спецпроизводство против членов центра «Весна» и редакции группы Telegram-каналов NEXTA.

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