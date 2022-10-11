В Белоруссии возбудили дело против белорусских наёмников из батальона на Украине

Следственный комитет Белоруссии сообщил, что возбудил дело против создателей и участников экстремистского батальона белорусских наёмников на Украине.

Об этом говорится на сайте белорусского ведомства.

«По данным следствия, группа граждан Республики Беларусь, находясь на территории Украины, Литвы и Польши, вдохновившись идеями национализма и следуя шаблонам шовинистской идеологии вооружённых группировок соседней страны, скооперировались и создали экстремистское формирование... В его составе наёмники консолидировали наиболее ярых представителей «радикального мира», а также лиц, скрывающихся от уголовного преследования за совершение различных преступлений», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что данные боевики участвуют в боях на стороне Украины, а также готовятся к вооружённому захвату власти в Белоруссии.

«Главным следственным управлением Следственного комитета в отношении руководителей и уже установленных участников преступного формирования возбуждено уголовное дело по ст. 361-1 (создание экстремистского формирования либо участие в нём) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее Следственный комитет Белоруссии начал спецпроизводство против членов центра «Весна» и редакции группы Telegram-каналов NEXTA.