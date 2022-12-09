ВС России уничтожили более 40 украинских военных на Купянском направлении

Вооружённые силы России уничтожили более 40 украинских военных на Купянском направлении.

Об этом информирует Министерство обороны России.

Отмечается, что штурмовая и армейская авиация нанесла удары по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районе Синьковки, Табаевки и Берестового Харьковской области.

В результате было уничтожено более 40 военных ВСУ, БМП и два автомобиля.

5 декабря сообщалось, что российские войска нанесли удары по месту дислокации ротной группы ВСУ на Купянском направлении.