РИА Новости: активист подполья рассказал о тяжёлой ситуации с продовольствием в Николаеве

Активист пророссийского николаевского подполья сообщил, что ситуация с продовольствие в Николаеве остаётся тяжёлой.

Об этом он рассказал РИА Новости.

«Чистой воды как не было, так и нет, пункты приёма питьевой воды закрываются», — сказал собеседник агентства.

Активист добавил, что хлеб жителям города выдают раз в три дня, а консервы — раз в неделю.

Кроме того, указал он, городские власти также начали сокращать социальные расходы, в том числе пособия по безработице.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что украинская столица может лишиться воды, света и тепла.