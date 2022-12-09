Узнать больше

РИА Новости: активист подполья рассказал о тяжёлой ситуации с продовольствием в Николаеве

Короткая ссылка
Активист пророссийского николаевского подполья сообщил, что ситуация с продовольствие в Николаеве остаётся тяжёлой.

Об этом он рассказал РИА Новости.

«Чистой воды как не было, так и нет, пункты приёма питьевой воды закрываются», — сказал собеседник агентства.

Активист добавил, что хлеб жителям города выдают раз в три дня, а консервы — раз в неделю.

Кроме того, указал он, городские власти также начали сокращать социальные расходы, в том числе пособия по безработице.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что украинская столица может лишиться воды, света и тепла.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить