РИА Новости: активист подполья рассказал о тяжёлой ситуации с продовольствием в Николаеве
Об этом он рассказал РИА Новости.
«Чистой воды как не было, так и нет, пункты приёма питьевой воды закрываются», — сказал собеседник агентства.
Активист добавил, что хлеб жителям города выдают раз в три дня, а консервы — раз в неделю.
Кроме того, указал он, городские власти также начали сокращать социальные расходы, в том числе пособия по безработице.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что украинская столица может лишиться воды, света и тепла.