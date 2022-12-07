Мэр Киева Кличко допустил, что город может остаться без воды, света и тепла

Мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что украинская столица может лишиться воды, света и тепла.

«Апокалипсис, как в голливудских фильмах, когда невозможно жить в домах из-за низкой температуры, может случиться», — сказал он в интервью агентству Reuters.

Кличко признал, что подготовленных властями столицы «пунктов несокрушимости» не хватит для всех жителей города, добавив, что 500 точек недостаточно для населения в 3 млн.

7 декабря в Киеве ввели экстренные отключения света.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские ВС 5 декабря нанесли массированный удар по системе военного управления, ОПК и ТЭК Украины.