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Мэр Киева Кличко допустил, что город может остаться без воды, света и тепла

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Мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что украинская столица может лишиться воды, света и тепла.
Мэр Киева Кличко допустил, что город может остаться без воды, света и тепла
  • Gettyimages.ru

«Апокалипсис, как в голливудских фильмах, когда невозможно жить в домах из-за низкой температуры, может случиться», — сказал он в интервью агентству Reuters.

Кличко признал, что подготовленных властями столицы «пунктов несокрушимости» не хватит для всех жителей города, добавив, что 500 точек недостаточно для населения в 3 млн.

7 декабря в Киеве ввели экстренные отключения света.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские ВС 5 декабря нанесли массированный удар по системе военного управления, ОПК и ТЭК Украины.

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