Мирошник: военная диктатура на Украине разграбит украинских олигархов

Бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник заявил, что установившаяся на Украине военная диктатура «выдавит» из страны олигархов, чтобы потом разграбить их имущество.

Об этом он сказал ТАСС, комментируя заявления украинского предпринимателя Рината Ахметова.

«Его осенило, что все его попытки приручить эту власть обречены на неудачу, потому что эта власть приручена и кормится с рук внешних кураторов, а модель, которую они создают, просто не предполагает существование олигархов. Что грабить, если всё награбленное уже у олигархов?! Нужно протянуть руку и забрать у них это», — отметил Мирошник.

По его словам, на Украине создана колониальная военная диктатура, которая уживается с олигархатом и нацелена на то, чтобы выдавить олигархов, а их имущество и деньги перевести в итоге под государственный контроль для более лёгкого разграбления «либо в интересах западных хозяев, либо в своих собственных».

Ранее Ахметов назвал действия президента Украины Владимира Зеленского против олигархов захватом власти в стране.

В декабре олигарх Игорь Коломойский лишился статуса долларового миллиардера в списке украинского издания журнала Forbes после национализации принадлежавших ему нефтяных компаний «Укрнафта» и «Укртатнафта».