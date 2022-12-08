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WP: бизнесмен Ахметов назвал действия Зеленского против олигархов захватом власти

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Украинский бизнесмен Ринат Ахметов назвал действия президента Украины Владимира Зеленского против олигархов захватом власти в стране.
WP: бизнесмен Ахметов назвал действия Зеленского против олигархов захватом власти
  • AP

Об этом пишет The Washington Post.

По данным газеты, Ахметов и другие критики предупреждали, что такие действия Зеленского могут оказаться захватом власти, который будет выдаваться за реформу.

Также Ахметов заявил, что украинские власти должны регулировать отношения с предпринимателями «цивилизованным способом».

Ранее олигарх Игорь Коломойский лишился статуса долларового миллиардера в списке украинского издания журнала Forbes после национализации принадлежавших ему нефтяных компаний «Укрнафта» и «Укртатнафта».

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