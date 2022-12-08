WP: бизнесмен Ахметов назвал действия Зеленского против олигархов захватом власти
- AP
Об этом пишет The Washington Post.
По данным газеты, Ахметов и другие критики предупреждали, что такие действия Зеленского могут оказаться захватом власти, который будет выдаваться за реформу.
Также Ахметов заявил, что украинские власти должны регулировать отношения с предпринимателями «цивилизованным способом».
Ранее олигарх Игорь Коломойский лишился статуса долларового миллиардера в списке украинского издания журнала Forbes после национализации принадлежавших ему нефтяных компаний «Укрнафта» и «Укртатнафта».