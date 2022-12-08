Песков: Зеленский знает, что при желании конфликт на Украине может завершиться завтра

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможные сроки окончания спецоперации России на Украине.

«В данном случае здесь можно рассуждать до посинения, когда это всё может закончиться. Зеленский знает, когда это может всё закончиться, это может всё закончиться завтра при желании», — сказал он.

Ранее Зеленский высказал предположение, что в следующем году конфликт на Украине завершится.

Между тем генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе опасаются обострения конфликта на Украине весной следующего года.