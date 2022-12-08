Песков: Зеленский знает, что при желании конфликт на Украине может завершиться завтра
- РИА Новости
«В данном случае здесь можно рассуждать до посинения, когда это всё может закончиться. Зеленский знает, когда это может всё закончиться, это может всё закончиться завтра при желании», — сказал он.
Ранее Зеленский высказал предположение, что в следующем году конфликт на Украине завершится.
Между тем генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе опасаются обострения конфликта на Украине весной следующего года.