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Песков: Зеленский знает, что при желании конфликт на Украине может завершиться завтра

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможные сроки окончания спецоперации России на Украине.
Песков: Зеленский знает, что при желании конфликт на Украине может завершиться завтра
  • РИА Новости

«В данном случае здесь можно рассуждать до посинения, когда это всё может закончиться. Зеленский знает, когда это может всё закончиться, это может всё закончиться завтра при желании», — сказал он.

Ранее Зеленский высказал предположение, что в следующем году конфликт на Украине завершится.

Между тем генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе опасаются обострения конфликта на Украине весной следующего года.

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