СК: вернувшиеся в Россию военные рассказали о пытках в украинском плену
Об этом сообщает пресс-служба СК России.
«Следственный комитет России зафиксировал показания российских военнослужащих, которые были возвращены из плена и рассказали о многочисленных фактах издевательств над ними со стороны украинских националистов», — говорится в сообщении.
В частности, один из военнослужащих рассказал, что в ходе допросов в украинском плену ему сломали челюсть, несколько рёбер и пробили лёгкое, а также из пистолета прострелили обе ступни.
По словам другого военного, во время допроса его ударили ножом в правую ногу.
6 декабря Минобороны России сообщило, что 60 российских военных, которым грозила смертельная опасность, возвращены в Россию в результате переговоров с украинской стороной.
В ноябре уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова сообщила, что Луганск передаст представителям Международного Комитета Красного Креста (МККК) все материалы и информацию о пытках военнослужащих со стороны украинских военных.