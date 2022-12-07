СК: вернувшиеся в Россию военные рассказали о пытках в украинском плену

Вернувшиеся из украинского плена российские военные рассказали о пытках.

Об этом сообщает пресс-служба СК России.

«Следственный комитет России зафиксировал показания российских военнослужащих, которые были возвращены из плена и рассказали о многочисленных фактах издевательств над ними со стороны украинских националистов», — говорится в сообщении.

В частности, один из военнослужащих рассказал, что в ходе допросов в украинском плену ему сломали челюсть, несколько рёбер и пробили лёгкое, а также из пистолета прострелили обе ступни.

По словам другого военного, во время допроса его ударили ножом в правую ногу.

6 декабря Минобороны России сообщило, что 60 российских военных, которым грозила смертельная опасность, возвращены в Россию в результате переговоров с украинской стороной.

В ноябре уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова сообщила, что Луганск передаст представителям Международного Комитета Красного Креста (МККК) все материалы и информацию о пытках военнослужащих со стороны украинских военных.