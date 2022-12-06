Узнать больше

В Минобороны России сообщили о возвращении из украинского плена 60 россиян

Короткая ссылка
Минобороны России сообщило, что 60 российских военных, которым грозила смертельная опасность, возвращены в Россию в результате переговоров с украинской стороной.
В Минобороны России сообщили о возвращении из украинского плена 60 россиян
  • РИА Новости

«6 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 60 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что освобождённые будут доставлены в Москву самолётами ВКС России для прохождения лечения и реабилитации.

2 декабря в Министерстве обороны России заявили, что на Краснолиманском направлении сдались в плен 11 военнослужащих ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить