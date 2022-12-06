В Минобороны России сообщили о возвращении из украинского плена 60 россиян
- РИА Новости
«6 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 60 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что освобождённые будут доставлены в Москву самолётами ВКС России для прохождения лечения и реабилитации.
2 декабря в Министерстве обороны России заявили, что на Краснолиманском направлении сдались в плен 11 военнослужащих ВСУ.