В Белоруссии приняли в первом чтении проект об ответственности за фейки об армии
- РИА Новости
Об этом сообщила палата представителей Национального собрания Белоруссии в своём Telegram-канале.
Отмечается, что соответствующие изменения предлагается внести в диспозицию ст. 369-1 УК Белоруссии.
В сообщении говорится, что это будет превентивной мерой против распространения заведомо ложных данных о ВС Белоруссии и других силовых структурах страны.
Также парламент республики принял в первом чтении соответствующий законопроект о введении смертной казни для должностных лиц за госизмену.