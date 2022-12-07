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В Белоруссии приняли в первом чтении проект об ответственности за фейки об армии

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Нижняя палата белорусского парламента приняла в первом чтении проект об ответственности за распространение фейков о Вооружённых силах республики.
В Белоруссии приняли в первом чтении проект об ответственности за фейки об армии
  • РИА Новости

Об этом сообщила палата представителей Национального собрания Белоруссии в своём Telegram-канале.

Отмечается, что соответствующие изменения предлагается внести в диспозицию ст. 369-1 УК Белоруссии.

В сообщении говорится, что это будет превентивной мерой против распространения заведомо ложных данных о ВС Белоруссии и других силовых структурах страны.

Также парламент республики принял в первом чтении соответствующий законопроект о введении смертной казни для должностных лиц за госизмену.

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