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В Белоруссии планируют ввести смертную казнь для должностных лиц за госизмену

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В Белоруссии планируют ввести смертную казнь для должностных лиц за госизмену. Парламент республики принял в первом чтении соответствующий законопроект.
В Белоруссии планируют ввести смертную казнь для должностных лиц за госизмену
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила палата представителей Национального собрания Белоруссии в своём Telegram-канале.

В сообщении говорится, что для оказания «сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы с изменой государству» законопроект предусматривает внесение изменений в ч.2 ст. 356 УК Белоруссии.

Эти изменения предусматривают возможность применения смертной казни за измену государству со стороны должностного лица, занимающего государственную должность, или военнослужащего.

10 ноября нижняя палата парламента Белоруссии приняла законопроект о проведении в республике амнистии в связи с Днём народного единства.

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