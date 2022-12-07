В Белоруссии планируют ввести смертную казнь для должностных лиц за госизмену
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Об этом сообщила палата представителей Национального собрания Белоруссии в своём Telegram-канале.
В сообщении говорится, что для оказания «сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы с изменой государству» законопроект предусматривает внесение изменений в ч.2 ст. 356 УК Белоруссии.
Эти изменения предусматривают возможность применения смертной казни за измену государству со стороны должностного лица, занимающего государственную должность, или военнослужащего.
10 ноября нижняя палата парламента Белоруссии приняла законопроект о проведении в республике амнистии в связи с Днём народного единства.