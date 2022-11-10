Нижняя палата парламента Белоруссии приняла законопроект о проведении амнистии
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
По словам главы МВД Белоруссии Ивана Кубракова, законопроект коснётся 8495 человек.
«Шести месяцев будет достаточно для направления всех запросов и получения ответов. Со всеми заинтересованными этот вопрос отработан», — заявил он.
В мае 2020 года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон «Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов».