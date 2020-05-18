Лукашенко подписал закон об амнистии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон «Об амнистии в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов».
Лукашенко подписал закон об амнистии
  • РИА Новости

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

В законе определены категории граждан, подлежащих освобождению от наказания: несовершеннолетние, беременные женщины, женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, лица пенсионного возраста, инвалиды I и II групп, а также некоторые другие категории осуждённых и обвиняемых.

По данным Министерства внутренних дел, количество таких граждан составит около 5,4 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Перу амнистируют 3 тыс. заключённых из-за коронавируса.

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