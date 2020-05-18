Лукашенко подписал закон об амнистии
- РИА Новости
Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.
В законе определены категории граждан, подлежащих освобождению от наказания: несовершеннолетние, беременные женщины, женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, лица пенсионного возраста, инвалиды I и II групп, а также некоторые другие категории осуждённых и обвиняемых.
По данным Министерства внутренних дел, количество таких граждан составит около 5,4 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что в Перу амнистируют 3 тыс. заключённых из-за коронавируса.