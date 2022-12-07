Рогов: на заместителя главы Мелитополя Волыка совершено покушение

Покушение было совершено на заместителя главы Мелитополя Николая Волыка у его дома, никто не пострадал.

Как рассказал РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, покушение произошло рано утром, когда Волык выходил из своего подъезда. Уточняется, что замглавы не пострадал.

«Это было СВУ, одно из тех, которые применяются террористами Зеленского. Оно было наполнено поражающими элементами, лишь по счастливой случайности ни он, ни жители не пострадали», — сказал Рогов.

Мощность самодельного взрывного устройства, по предварительной оценке, составила около 2,5 кг в тротиловом эквиваленте.

Ранее ФСБ предотвратила серию терактов в людных местах Запорожской области.

В ноябре сообщалось, что контрразведке удалось раскрыть в ЛНР агентурную сеть украинских спецслужб после задержания агента СБУ, который совершил покушение на главу Беловодского района республики накануне референдума о вступлении в состав России.