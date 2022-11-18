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РИА Новости: покушавшегося на главу района в ЛНР агента СБУ задержали на месте схрона

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Контрразведке удалось раскрыть в ЛНР агентурную сеть украинских спецслужб после задержания агента СБУ, который совершил покушение на главу Беловодского района республики накануне референдума о вступлении в состав России.
РИА Новости: покушавшегося на главу района в ЛНР агента СБУ задержали на месте схрона
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Сотрудники контрразведки задержали исполнителя покушения Владислава Роменского и установили куратора операции — офицера украинской спецслужбы Кирилла Гончарова, рассказали агентству.

«После совершения покушения на главу Беловодского района ЛНР по замыслу СБУ агент должен был ликвидировать ещё троих глав», — сообщил собеседник.

Роменского удалось задержать в момент изъятия схрона, предназначавшегося для обеспечения терактов. Позже задержанный дал признательные показания.

Как ранее сообщил ТАСС сотрудник силовых структур, контрразведка ЛНР раскрыла обширную агентурную сеть украинских спецслужб в регионе.

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