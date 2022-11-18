РИА Новости: покушавшегося на главу района в ЛНР агента СБУ задержали на месте схрона
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Сотрудники контрразведки задержали исполнителя покушения Владислава Роменского и установили куратора операции — офицера украинской спецслужбы Кирилла Гончарова, рассказали агентству.
«После совершения покушения на главу Беловодского района ЛНР по замыслу СБУ агент должен был ликвидировать ещё троих глав», — сообщил собеседник.
Роменского удалось задержать в момент изъятия схрона, предназначавшегося для обеспечения терактов. Позже задержанный дал признательные показания.
Как ранее сообщил ТАСС сотрудник силовых структур, контрразведка ЛНР раскрыла обширную агентурную сеть украинских спецслужб в регионе.