РИА Новости: покушавшегося на главу района в ЛНР агента СБУ задержали на месте схрона

Контрразведке удалось раскрыть в ЛНР агентурную сеть украинских спецслужб после задержания агента СБУ, который совершил покушение на главу Беловодского района республики накануне референдума о вступлении в состав России.

РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Сотрудники контрразведки задержали исполнителя покушения Владислава Роменского и установили куратора операции — офицера украинской спецслужбы Кирилла Гончарова, рассказали агентству. «После совершения покушения на главу Беловодского района ЛНР по замыслу СБУ агент должен был ликвидировать ещё троих глав», — сообщил собеседник. Роменского удалось задержать в момент изъятия схрона, предназначавшегося для обеспечения терактов. Позже задержанный дал признательные показания. Как ранее сообщил ТАСС сотрудник силовых структур, контрразведка ЛНР раскрыла обширную агентурную сеть украинских спецслужб в регионе.