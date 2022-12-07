Марочко: ВСУ подтянули дополнительные силы в район Артёмовска

Украинские военные подтянули дополнительные силы в район Артёмовска.

Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«В район населённого пункта Артёмовск отмечено прибытие пополнения для вооружённых формирований Украины», — цитирует его РИА Новости.

По словам Марочко, большую часть украинских бойцов сразу направили в зону активных боевых действий с целью восполнить потери.

6 декабря авиацией ВКС России в Донецкой Народной Республике был сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины.

Кроме того, Вооружённые силы России уничтожили более 80 боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении, а также заняли выгодные рубежи и новые позиции.