Узнать больше

Марочко: ВСУ подтянули дополнительные силы в район Артёмовска

Короткая ссылка
Украинские военные подтянули дополнительные силы в район Артёмовска.
Марочко: ВСУ подтянули дополнительные силы в район Артёмовска
  • AP

Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«В район населённого пункта Артёмовск отмечено прибытие пополнения для вооружённых формирований Украины», — цитирует его РИА Новости.

По словам Марочко, большую часть украинских бойцов сразу направили в зону активных боевых действий с целью восполнить потери.

6 декабря авиацией ВКС России в Донецкой Народной Республике был сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины.

Кроме того, Вооружённые силы России уничтожили более 80 боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении, а также заняли выгодные рубежи и новые позиции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить