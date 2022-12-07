РИА Новости: танкисты ЗВО предотвратили несколько наступлений ВСУ за две недели
По словам одного из членов танкового экипажа, который выполняет задачи на указанном участке фронта, сейчас обстановка на Сватовском направлении стабильная и полностью контролируется российской армией.
«За последние две недели мы практически забрали у них одну деревню. Они, может, и наступали, но мы предотвратили несколько наступлений», — сообщил он.
Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что чеченский спецназ уничтожил украинских диверсантов в направлении Кременной.
29 ноября офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что польские наёмники, которые воюют на стороне Украины, несут колоссальные потери.