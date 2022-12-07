Танкисты 1-й танковой армии Западного военного округа за две недели предотвратили несколько наступлений ВСУ на Сватовском направлении на Донбассе. Об этом пишет РИА Новости.

По словам одного из членов танкового экипажа, который выполняет задачи на указанном участке фронта, сейчас обстановка на Сватовском направлении стабильная и полностью контролируется российской армией.

«За последние две недели мы практически забрали у них одну деревню. Они, может, и наступали, но мы предотвратили несколько наступлений», — сообщил он.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что чеченский спецназ уничтожил украинских диверсантов в направлении Кременной.

29 ноября офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что польские наёмники, которые воюют на стороне Украины, несут колоссальные потери.