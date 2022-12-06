Российские морпехи «Струна» и «Рокот» рассказали, кого считают героями

Российские морпехи «Струна» и «Рокот», принимавшие участие в освобождении Мариуполя, рассказали, кто для них является героем.

«Струна» отметил, что каждый человек, каждый военнослужащий, а сейчас и каждый «гражданский человек, каждый репортёр» проявляет черты героизма.

«Рокот», говоря о героях, рассказал об истории «одного живучего сержанта» в Мариуполе.

«Был один живучий сержант… Его подбивали в БТР. БТР горел, и он людей, которые в БТР были, с собой из центра города — с противником — без оружия выводил обратно в тыл», — рассказал он.

Участники освобождения Мариуполя также рассказали, что украинские военные, ведя городские бои, «запускали» российских бойцов в районы города, после чего начинали вести огонь со всех сторон.

Они сообщили, какие уроки можно вынести из освобождения Мариуполя.