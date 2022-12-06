Морпехи «Струна» и «Рокот» рассказали об уроках, вынесенных из освобождения Мариуполя
«Мой личный вывод: я должен сохранить жизни своих подчинённых любой ценой. Потому что каждому погибшему солдату... Я перед его матерью потом буду смотреть в глаза ей и говорить, как погиб её сын», — сказал он.
Морпех «Струна» со своей стороны отметил, что вся работа во время боевых действий «должна проводиться очень аккуратно».
Также «Струна» в беседе с RT отметил, что разведывательный беспилотник в современных условиях очень важен для российского солдата как минимум для ведения разведки.
Участники освобождения Мариуполя также рассказали, что украинские военные, ведя городские бои, «запускали» российских бойцов в районы города, после чего начинали вести огонь со всех сторон.