Морпехи «Струна» и «Рокот» рассказали об уроках, вынесенных из освобождения Мариуполя

Российский морпех с позывным «Рокот» рассказал RT, какие уроки можно вынести из освобождения Мариуполя.

«Мой личный вывод: я должен сохранить жизни своих подчинённых любой ценой. Потому что каждому погибшему солдату... Я перед его матерью потом буду смотреть в глаза ей и говорить, как погиб её сын», — сказал он.

Морпех «Струна» со своей стороны отметил, что вся работа во время боевых действий «должна проводиться очень аккуратно».

Также «Струна» в беседе с RT отметил, что разведывательный беспилотник в современных условиях очень важен для российского солдата как минимум для ведения разведки.

Участники освобождения Мариуполя также рассказали, что украинские военные, ведя городские бои, «запускали» российских бойцов в районы города, после чего начинали вести огонь со всех сторон.