Морпех «Струна» рассказал, почему беспилотник необходим солдату в условиях городских боёв

Герой спецоперации на Украине морпех с позывным «Струна» рассказал RT, что разведывательный беспилотник в современных условиях очень важен для российского солдата.

«Очень удобная и хорошая вещь. В городском бою очень удобно», — сказал он.

«Струна» отметил, что маленькие размеры устройства позволяют ему пролететь между домами на небольшой высоте.

«В любом случае много жизней спасти могут. Вещь необходимая, как минимум для ведения разведки», — пояснил он.

Также морпехи «Струна» и «Рокот» рассказали RT, что украинские военные, ведя городские бои в Мариуполе, «запускали» российских бойцов в районы города, после чего начинали вести огонь со всех сторон.