Узнать больше

Морпехи «Струна» и «Рокот» рассказали, как ВСУ в Мариуполе «запускали» бойцов в окружение

Короткая ссылка
Герои спецоперации на Украине морпехи с позывными «Струна» и «Рокот» рассказали RT, что украинские военные, ведя городские бои в Мариуполе, «запускали» российских бойцов в районы города, после чего начинали вести огонь со всех сторон.
Морпехи «Струна» и «Рокот» рассказали, как ВСУ в Мариуполе «запускали» бойцов в окружение
  • РИА Новости

В частности, «Струна» рассказал, когда он впервые столкнулся с противником в бою.

«Когда мы, выполняя задачу, попали в окружение, закрепились в доме, естественно, не осознавая того, что мы уже в окружении», — сказал он.

Морпех «Рокот», отвечая на вопрос о тактике ВСУ в Мариуполе, отметил, что сначала противник запускал российских военных в город.

«Они сначала запускали [в район города], а мы-то думали, что их там нет. По нам не стреляют, значит на нас не воздействуют. Мы заходили, а потом просто со всех сторон, как с буквы «П», начинали расстреливать [нас]. Потом мы уже эту тактику поняли», — сообщил военнослужащий.

Также «Струна» рассказал RT, почему не раскрывает своё лицо.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить