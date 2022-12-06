Морпехи «Струна» и «Рокот» рассказали, как ВСУ в Мариуполе «запускали» бойцов в окружение

Герои спецоперации на Украине морпехи с позывными «Струна» и «Рокот» рассказали RT, что украинские военные, ведя городские бои в Мариуполе, «запускали» российских бойцов в районы города, после чего начинали вести огонь со всех сторон.

В частности, «Струна» рассказал, когда он впервые столкнулся с противником в бою.

«Когда мы, выполняя задачу, попали в окружение, закрепились в доме, естественно, не осознавая того, что мы уже в окружении», — сказал он.

Морпех «Рокот», отвечая на вопрос о тактике ВСУ в Мариуполе, отметил, что сначала противник запускал российских военных в город.

«Они сначала запускали [в район города], а мы-то думали, что их там нет. По нам не стреляют, значит на нас не воздействуют. Мы заходили, а потом просто со всех сторон, как с буквы «П», начинали расстреливать [нас]. Потом мы уже эту тактику поняли», — сообщил военнослужащий.

Также «Струна» рассказал RT, почему не раскрывает своё лицо.