Российский морпех Струна рассказал, почему не показывает лицо

Герой спецоперации на Украине, командир российских морпехов с позывным Струна рассказал RT, почему не раскрывает своё лицо.

«Хочу, чтобы этот позывной и в принципе образ этого красного рюкзака, этого командира морской пехоты сохранился именно в таком ракурсе, как обозначающий всех командиров морской пехоты, в принципе любого командира», — сказал мужчина в интервью RT.

Как подчеркнул Струна, любой командир ведёт людей вперёд на своём личном примере.

«Просто чтобы этот образ оставался именно как командира морской пехоты, не одного человека, не лично меня», — пояснил он.

В октябре президент Владимир Путин присвоил Струне звание Героя России.

Военный корреспондент RT Андрей Филатов неоднократно рассказывал о подвигах 24-летнего командира российских морпехов.

Летом Струна был ранен в бою и лишился ноги.