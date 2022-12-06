Власти Кривого Рога заявили о ракетном ударе по промышленному объекту

Власти украинского Кривого Рога заявили о взрыве на промышленном объекте в результате ракетного удара. Об этом пишет «СТРАНА.ua» со ссылкой на главу военной администрации города Александра Вилкула.

РИА Новости

«Александр Вилкул подтвердил ракетный удар по Кривому Рогу. Сообщает, что удар пришёлся по промышленному объекту», — пишет издание. Накануне в энергетической компании «Укрэнерго» подтвердили информацию о ракетных ударах по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Как позднее сообщило Министерство обороны России, российские войска нанесли массированный удар по системе военного управления и связанным с ним объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины.