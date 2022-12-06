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Власти Кривого Рога заявили о ракетном ударе по промышленному объекту

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Власти украинского Кривого Рога заявили о взрыве на промышленном объекте в результате ракетного удара. Об этом пишет «СТРАНА.ua» со ссылкой на главу военной администрации города Александра Вилкула.
Власти Кривого Рога заявили о ракетном ударе по промышленному объекту
  • РИА Новости

«Александр Вилкул подтвердил ракетный удар по Кривому Рогу. Сообщает, что удар пришёлся по промышленному объекту», — пишет издание.

Накануне в энергетической компании «Укрэнерго» подтвердили информацию о ракетных ударах по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Как позднее сообщило Министерство обороны России, российские войска нанесли массированный удар по системе военного управления и связанным с ним объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины.

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