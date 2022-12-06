Власти Кривого Рога заявили о ракетном ударе по промышленному объекту
- РИА Новости
«Александр Вилкул подтвердил ракетный удар по Кривому Рогу. Сообщает, что удар пришёлся по промышленному объекту», — пишет издание.
Накануне в энергетической компании «Укрэнерго» подтвердили информацию о ракетных ударах по объектам энергетической инфраструктуры Украины.
Как позднее сообщило Министерство обороны России, российские войска нанесли массированный удар по системе военного управления и связанным с ним объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины.