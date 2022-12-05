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В «Укрэнерго» подтвердили удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины

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В национальной энергетической компании «Укрэнерго» подтвердили информацию о ракетных ударах по объектам энергетической инфраструктуры Украины.
В «Укрэнерго» подтвердили удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины
  • AFP

Об этом, как указывает РИА Новости, компания написала в своих соцсетях.

В «Укрэнерго» также уточнили, что воздушная тревога на территории страны продолжается.

В компании также подтвердили аварийные отключения света в ряде украинских регионов.

По сообщениям СМИ, взрывы произошли в Одессе, Запорожье, Николаеве, а также в Днепропетровской области и Виннице.

Также взрывы прозвучали во Львовской и Тернопольской областях.

Ранее предприятие «Инфоксводоканал» сообщило, что в Одессе отсутствует водоснабжение.

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