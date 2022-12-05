В «Укрэнерго» подтвердили удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины
- AFP
Об этом, как указывает РИА Новости, компания написала в своих соцсетях.
В «Укрэнерго» также уточнили, что воздушная тревога на территории страны продолжается.
В компании также подтвердили аварийные отключения света в ряде украинских регионов.
По сообщениям СМИ, взрывы произошли в Одессе, Запорожье, Николаеве, а также в Днепропетровской области и Виннице.
Также взрывы прозвучали во Львовской и Тернопольской областях.
Ранее предприятие «Инфоксводоканал» сообщило, что в Одессе отсутствует водоснабжение.