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Телеканал 13tv допустил, что Пугачёва и Галкин получили гражданство Израиля необоснованно

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Израильский телеканал 13tv в своём расследовании допустил, что Алла Пугачёва и Максим Галкин* необоснованно получили гражданство Израиля из-за венчания артистов в христианском храме. В частности, об этом рассказал каналу Ханан Ахитов — бывший руководитель консульского отдела организации «Натив», которая занимается репатриацией евреев в Израиль из других стран.
Телеканал 13tv допустил, что Пугачёва и Галкин получили гражданство Израиля необоснованно
  • РИА Новости

«В статьях Закона о возвращении сказано, кто такой еврей. Тот, кто родился от еврейской матери и не обратился в христианство», — сказал он.

Вместе с этим Галкин «на самом деле христианин», сказал Ахитов, напомнив, что «они обвенчались в церкви».

«Благодаря её мужу, мать которого еврейка, им разрешили иммигрировать в Израиль. Но он женился на ней в церкви, было сказано, что он принял христианство. Так что по закону они ничего не заслуживают», — отметил бывший чиновник.

В разговоре с РИА Новости главный раввин России по версии Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений Адольф Шаевич прокомментировал эту ситуацию.

«Крещёный еврей может поменять веру на иудаизм для получения или сохранения гражданства Израиля, но это долгий и сложный процесс», — сказал он.

Шаевич обратил внимание на то, что Пугачёва и Галкин — «люди известные».

«Тут (им) намного проще, а любому человеку в этой ситуации было бы намного труднее», — подытожил он.

В начале октября певица Алла Пугачёва опубликовала пост, в котором указала, что находится на «Святой Земле», и написала, что она «счастлива».

В сентябре Минюст России внёс шоумена Максима Галкина в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

В графе «Сведения об иностранных источниках» указана Украина.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.

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