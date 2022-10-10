Алла Пугачёва опубликовала пост из Израиля после сообщений о её отъезде из России
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, примадонна поделилась фото, где позирует у моря.
Ранее в прессе и соцсетях появилась информация о том, что певица уехала из России, выставив на продажу свой замок в деревне Грязь.
18 сентября Пугачёва попросила Минюст России признать её иностранным агентом вслед за мужем, шоуменом Максимом Галкиным*.
Кроме того, Общественное движение «Ветераны России» попросило проверить высказывания певицы на предмет дискредитации Вооружённых сил России и оскорбления в сети неопределённого круга лиц.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.