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Алла Пугачёва опубликовала пост из Израиля после сообщений о её отъезде из России

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Певица Алла Пугачёва опубликовала пост, в котором указала, что находится на «Святой Земле», и написала, что она «счастлива».
Алла Пугачёва опубликовала пост из Израиля после сообщений о её отъезде из России
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, примадонна поделилась фото, где позирует у моря.

Ранее в прессе и соцсетях появилась информация о том, что певица уехала из России, выставив на продажу свой замок в деревне Грязь.

18 сентября Пугачёва попросила Минюст России признать её иностранным агентом вслед за мужем, шоуменом Максимом Галкиным*.

Кроме того, Общественное движение «Ветераны России» попросило проверить высказывания певицы на предмет дискредитации Вооружённых сил России и оскорбления в сети неопределённого круга лиц.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.

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