Общественное движение «Ветераны России» попросило проверить высказывания Пугачёвой

Общественное движение «Ветераны России» попросило проверить высказывания певицы Аллы Пугачёвой на предмет дискредитации Вооружённых сил России и оскорбления в сети неопределённого круга лиц.

В распоряжении RT появилось заявление общества «Ветераны России» на имя генпрокурора России Игоря Краснова, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина и начальника контрольного управления российского президента Дмитрия Шалькова.

Как говорится в заявлениях, речь идёт, в частности, о посте Пугачёвой в соцсети Instagram*, в котором она назвала всех своих критиков «рабами».

Также в организации попросили проверить доходы Пугачёвой.

Ранее Пугачёва попросила Министерство юстиции России признать её иностранным агентом вслед за мужем, шоуменом Максимом Галкиным**.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.